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Чемпионат Европы по футболу 2024

Адамян объяснил, за счёт чего Франция пройдёт Бельгию

30 Июня 2024 • 18:36 Комментировать
Франция
...
Бельгия
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Через 22 ч. 49 мин.

Футбольный комментатор и блогер Карен Адамян высказался о предстоящем матче между сборными Франции и Бельгии.

Как считает Адамян, после ошибки на групповом этапе Франция не допустит осечки в 1/8 финала. Что касается Бельгии, то у команды много проблем в обороне, а также хромает реализация, отметил эксперт.

— Мобильная команда Дешама просто перебегает бельгийцев и спокойно выйдет в следующий раунд в основное время, — приводит слова Адамяна «Спорт-Экспресс».

Матч 1/8 финала чемпионата Европы – 2024 между Францией и Бельгией пройдет 1 июля. Начало поединка запланировано на 19:00 по московскому времени.

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