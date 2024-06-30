Адамян объяснил, за счёт чего Франция пройдёт Бельгию

Футбольный комментатор и блогер Карен Адамян высказался о предстоящем матче между сборными Франции и Бельгии.

Как считает Адамян, после ошибки на групповом этапе Франция не допустит осечки в 1/8 финала. Что касается Бельгии, то у команды много проблем в обороне, а также хромает реализация, отметил эксперт.

— Мобильная команда Дешама просто перебегает бельгийцев и спокойно выйдет в следующий раунд в основное время, — приводит слова Адамяна «Спорт-Экспресс».

Матч 1/8 финала чемпионата Европы – 2024 между Францией и Бельгией пройдет 1 июля. Начало поединка запланировано на 19:00 по московскому времени.