Хёйлунн высказался после вылета Дании с чемпионата Европы

Нападающий сборной Дании Расмус Хёйлунн сделал публикацию после вылета команды с чемпионата Европы. Как известно, в субботу датчане проиграли Германии со счётом 0:2 в 1/8 финала.

«Честно говоря, я не до конца знал, чего ожидать от своего первого Евро. Поддержка Дании во время турнира всегда была одним из самых ярких моментов для датчанина, играть за Данию было неописуемо. Я жаждал успеха и хотел прославить нашу страну.

Я написал одному из друзей, что чувствую себя немного виноватым. Это странная смесь эмоций, ведь я испытываю ещё и гордость. Конечно, мы хотели привезти трофей домой, но я всегда буду испытывать гордость и как футболист, и как датчанин: «Мы красные, мы белые. Мы стоим вместе бок о бок», - написал Хёйлунн.