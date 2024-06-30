Саньоль поделился ожиданиями от матча против сборной Испании

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль высказался о предстоящем матче 1/8 финала плей-офф чемпионата Европы против сборной Испании.

Специалист отметил, что его команда выйдет на игру без какого-либо давления, как и в противостоянии против сборной Португалии, к тому футбол полон сюрпризов.

«Нам нечего терять. Наши игроки будут рады сыграть против опытной испанской команды. Мы ничего не боимся», — цитирует Саньоля интернет-издание «Sputnik Грузия».

Напомним, что сборная Грузии на дебютном Евро смогла пробиться в плей-офф. Игра между сборными Испании и Грузии пройдёт сегодня, 30 июня. Начало - в 22:00 по московскому времени.