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Чемпионат Европы по футболу 2024

«Хотелось бы, чтобы сборная Грузии в матче с Испанией опять сотворила чудо» — Гранат

30 Июня 2024 • 18:25 Комментировать
Испания
...
Грузия
1 1.20 X 6.80 2 17.00
Через 3 ч. 22 мин.

Экс-футболист «Динамо» Владимир Гранат поделился комментарием о шансах сборной Грузии в предстоящей игре с Испанией.

— Хотелось бы, чтобы сборная Грузии в матче с Испанией опять сотворила чудо, но шансов не так много, — заявил Гранат «Чемпионату».

По мнению эксперта, Испания намного лучше владеет мячом, чем Португалия, поэтому грузинам будет сложнее играть в обороне.

Напомним, в заключительном матче группового этапа сборная Грузии неожиданно обыграла Португалию и вышла в плей-офф чемпионата Европы – 2024.

Встреча 1/8 финала между Испанией и Грузией пройдет сегодня, 30 июня. Текстовая трансляция будет доступна на портале LiveResult, начало события — в 22:00 по мск.

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