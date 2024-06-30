«Хотелось бы, чтобы сборная Грузии в матче с Испанией опять сотворила чудо» — Гранат

Экс-футболист «Динамо» Владимир Гранат поделился комментарием о шансах сборной Грузии в предстоящей игре с Испанией.

— Хотелось бы, чтобы сборная Грузии в матче с Испанией опять сотворила чудо, но шансов не так много, — заявил Гранат «Чемпионату».

По мнению эксперта, Испания намного лучше владеет мячом, чем Португалия, поэтому грузинам будет сложнее играть в обороне.

Напомним, в заключительном матче группового этапа сборная Грузии неожиданно обыграла Португалию и вышла в плей-офф чемпионата Европы – 2024.

Встреча 1/8 финала между Испанией и Грузией пройдет сегодня, 30 июня. Текстовая трансляция будет доступна на портале LiveResult, начало события — в 22:00 по мск.