Бекхэм обратился к игрокам сборной Англии

В воскресенье вечером сборная Англии проведёт матч 1/8 финала чемпионата Европы против Словакии. Экс-игрок «трёх львов» Дэвид Бекхэм сделал публикацию в социальных сетях. В ней можно увидеть несколько ретро-фото Бекхэма, в том числе его фото в футболке сборной Англии.

«Люблю Евро до сих пор. Удачи сегодня вечером, ребята!» - написал Бекхэм, обращаясь к игрокам сборной Англии.

Матч Евро-2024 между сборными Англии и Словакии стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult. Победитель в четвертьфинале сыграет против Швейцарии.