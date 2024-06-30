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Чемпионат Европы по футболу 2024

Бекхэм обратился к игрокам сборной Англии

30 Июня 2024 • 18:22 Комментировать
Англия
...
Словакия
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Через 0 ч. 24 мин.

В воскресенье вечером сборная Англии проведёт матч 1/8 финала чемпионата Европы против Словакии. Экс-игрок «трёх львов» Дэвид Бекхэм сделал публикацию в социальных сетях. В ней можно увидеть несколько ретро-фото Бекхэма, в том числе его фото в футболке сборной Англии.

«Люблю Евро до сих пор. Удачи сегодня вечером, ребята!» - написал Бекхэм, обращаясь к игрокам сборной Англии.

Матч Евро-2024 между сборными Англии и Словакии стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult. Победитель в четвертьфинале сыграет против Швейцарии.

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Евро-Футбол.Ру,
Дэвид Бекхэм Сборная Англии

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