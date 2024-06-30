Марко Наппи — о вылете сборной Италии с Евро-2024: «Я бы не стал слишком сильно критиковать Спаллетти»

Бывший игрок «Фиорентины» Марко Наппи в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о вылете сборной Италии с чемпионата Европы.
Напомним, что действующий победитель турнира в 1/8 финала уступил сборной Швейцарии со счётом 0:2.
«Слишком много легионеров в итальянском футболе! Нужно больше внимания уделять молодым игрокам, которые не получают должного доверия. Италии необходимо многое поменять в детском футболе и помогать нашим ребятишкам становиться звездами. Я бы не стал слишком сильно критиковать Спаллетти, у него не было много времени, чтобы выстроить полноценную команду», - заявил Наппи.
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