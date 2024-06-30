Марко Наппи — о вылете сборной Италии с Евро-2024: «Я бы не стал слишком сильно критиковать Спаллетти»

«Слишком много легионеров в итальянском футболе! Нужно больше внимания уделять молодым игрокам, которые не получают должного доверия. Италии необходимо многое поменять в детском футболе и помогать нашим ребятишкам становиться звездами. Я бы не стал слишком сильно критиковать Спаллетти, у него не было много времени, чтобы выстроить полноценную команду», - заявил Наппи.