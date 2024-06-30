Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/8 - 29 июня
Швейцария
Италия
1/8 - 29 июня
Германия
Дания
1/8 - 30 июня
Англия
Словакия
1/8 - 30 июня
Испания
Грузия
1/8 - 1 июля
Франция
Бельгия
1/8 - 1 июля
Португалия
Словения
1/8 - 2 июля
Румыния
Нидерланды
1/8 - 2 июля
Австрия
Турция
Чемпионат Европы по футболу 2024

Марко Наппи — о вылете сборной Италии с Евро-2024: «Я бы не стал слишком сильно критиковать Спаллетти»

30 Июня 2024 • 18:18 Комментировать

Бывший игрок «Фиорентины» Марко Наппи в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о вылете сборной Италии с чемпионата Европы. 

Напомним, что действующий победитель турнира в 1/8 финала уступил сборной Швейцарии со счётом 0:2.

«Слишком много легионеров в итальянском футболе! Нужно больше внимания уделять молодым игрокам, которые не получают должного доверия. Италии необходимо многое поменять в детском футболе и помогать нашим ребятишкам становиться звездами. Я бы не стал слишком сильно критиковать Спаллетти, у него не было много времени, чтобы выстроить полноценную команду», - заявил Наппи. 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Лучано Спаллетти Марко Наппи ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Италия имеет право подать протест на результат матча против Швейцарии на Евро-2024 Аршавин назвал победителя Евро-2024 Шалимов назвал единственную сборную, которая ему понравилась на Евро-2024 Суперкомпьютер назвал все сборные, которые выйдут в 1/4 финала Евро Назван лучший вратарь в мире: Нойер на 5-м месте, Мамардашвили – 10-й Суперкомпьютер высчитал главного фаворита Евро-2024: Франция только четвёртая, Португалия с Роналду – пятая Определились два четвертьфиналиста Евро-2024 Ферран Торрес: «Я сдам Ямаля полиции» Промес вернётся в «Спартак», Мбаппе подал в суд на «ПСЖ», а у сборной Англии будет новый тренер – в главных слухах недели С кем сыграет Швейцария в 1/4 финала Евро-2024
Сборная Италии спаслась на 8-й добавленной минуте, практически выбросив Хорватию с Евро-2024 Стипиди: «Кварацхелия – посредственность, у сборной Грузии цирковой уровень» Италия сняла корону и бесславно едет домой: Швейцария легко шагнула в четвертьфинал Евро-2024 Швейцария - Италия: где смотреть прямую трансляцию онлайн - 2:0 Хвича круче Роналду: Грузия нагрузила Португалию двумя голами и ворвалась в плей-офф Евро-2024 Аршавин назвал все сборные, которые выйдут в 1/4 финала Евро Прощай, Евро-2024: из-за четырёх игроков сборная Украины заняла последнее место в группе Суперкомпьютер назвал финальную пару Евро-2024 Италия имеет право подать протест на результат матча против Швейцарии на Евро-2024 Хвича договорился о переходе в новый клуб - известно название
Спортивные новости
Расселл стал победителем Гран-при Австрии, Ферстаппен и Норрис столкнулись в концовке Шнайдер стала чемпионкой турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге Касаткина переиграла Фернандес и выиграла турнира в Истбурне Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при Австрии Четыре россиянина были выбраны в первом раунде драфта НХЛ-2024 Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
30.06.24 в 19:00
Англия Англия
Словакия Словакия
1.42 4.70 8.80
Видео
30.06.24 в 22:00
Испания Испания
Грузия Грузия
1.21 7.00 16.00
Видео
01.07.24 в 19:00
Франция Франция
Бельгия Бельгия
1.92 3.35 4.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 30 Июня
18:38 · Чемпионат Европы 2024
Мейра считает, что сборная Португалии до сих пор остаётся главным фаворитом Евро-2024
18:36 · Чемпионат Европы 2024
Адамян объяснил, за счёт чего Франция пройдёт Бельгию
18:33 · Чемпионат Европы 2024
Хёйлунн высказался после вылета Дании с чемпионата Европы
18:30 · Чемпионат Европы 2024
Англия - Словакия: где смотреть прямую трансляцию онлайн - 0:0
18:29 · Чемпионат Европы 2024
Саньоль поделился ожиданиями от матча против сборной Испании
18:25 · Чемпионат Европы 2024
«Хотелось бы, чтобы сборная Грузии в матче с Испанией опять сотворила чудо» — Гранат
18:22 · Чемпионат Европы 2024
Бекхэм обратился к игрокам сборной Англии
17:59 · Чемпионат Европы 2024
Экс-игрок «Ливерпуля» сделал смелый прогноз насчёт Роналду на Евро-2024
17:54 · Чемпионат Европы 2024
Англия и Словакия объявили составы на матч Евро-2024
17:53 · Чемпионат Европы 2024
Экс-игрок Грузии Наваловский — о матче с Испанией: «Нам нужно выйти и биться в каждом эпизоде» эксклюзив
17:19 · Чемпионат Европы 2024
Мостовой: «Испанцы — фавориты чемпионата Европы»
16:48 · Чемпионат Европы 2024
Радченко ответил, сможет ли Испания выиграть чемпионат Европы – 2024
16:47 · Чемпионат Европы 2024
Сёмин объяснил провал Италии на Евро-2024
16:39 · Чемпионат Европы 2024
Фанат объяснил, зачем полез под крышу стадиона – из-за ситуации второй тайм матча Евро-2024 задержали
16:29 · Чемпионат Европы 2024
Сёмин оценил шансы Грузии в игре с испанцами
Все новости