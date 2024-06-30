Журналист из Италии назвал главного виновника провала сборной на Евро-2024

Итальянский журналист Альберто Скомпарин дал комментарий сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру». Как известно, сборная Италии в 1/8 финала чемпионата Европы проиграла Швейцарии со счётом 0:2.

«Евро-2024 стал одним из самых провальных турниров в истории итальянского футбола. У нас только один звёздный игрок, я говорю о Доннарумме, в остальном же наш уровень – как технический, так и личностный – очень низкий. Самое неприятное – отсутствие страсти и энергии у игроков и тренерского штаба, для итальянцев это непростительно!

Сегодня Гравина, президент Федерации футбола Италии, утвердил Спаллетти тренером на старт следующего цикла. А именно Спаллетти в первую очередь виноват в этой неудаче. Чтобы добиться успеха, ему нужно понять, что футбол сборных – это вообще другой вид спорта. Это не клубная команда! Он должен изменить стиль своей работы и свой менталитет», - сказал Скомпарин.