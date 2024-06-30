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Чемпионат Европы по футболу 2024

Экс-игрок «Ливерпуля» сделал смелый прогноз насчёт Роналду на Евро-2024

30 Июня 2024 • 17:59 Комментировать
Португалия
...
Словения
1 1.40 X 4.80 2 10.00
01.07 22:00

Бывший игрок «Ливерпуля» Хосе Энрике высказался о выступлении Криштиану Роналду и сборной Португалии на Евро-2024. В 1/8 финала команда сыграет против Словении.

«В матче 1/8 финала между Португалией и Словенией мы увидим Криштиану Роналду. Он не лучшим образом выступил на групповом этапе, поэтому столкнулся с критикой. Я не думаю, что со Словенией Португалии будет легко, но я думаю, что португальцы выиграют 1:0, а Криштиану забьёт победный гол. Он выйдет и докажет, что те, кто сомневался в нём на групповом этапе, - ошибались. Он уже делал это в прошлом», - сказал Энрике Grosvenor Sport.

Матч между сборными Португалии и Словении пройдёт 1 июля.

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Криштиану Роналду Сборная Португалии Хосе Энрике ещё теги

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