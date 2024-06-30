Англия и Словакия объявили составы на матч Евро-2024

Третий билет в четвертьфинал чемпионата Европы будут разыгрывать сборные Англии и Словакии. Стартовые составы команд на эту игру уже известны, и мы приводим их ниже.

Состав сборной Англии: Пикфорд, Уокер, Стоунс, Гехи, Триппьер, Майну, Райс, Беллингем, Сака, Фоден, Кейн.

Состав сборной Словакии: Дубравка, Пекарик, Вавро, Шкриньяр, Ганцко, Лоботка, Куцка, Дуда, Шранц, Гараслин, Стрелец.

Матч Англия – Словакия стартует в момент, когда стрелки часов в Москве покажут 19:00. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.

Победитель этого матча в четвертьфинале Евро-2024 сыграет против Швейцарии.