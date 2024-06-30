Экс-игрок Грузии Наваловский — о матче с Испанией: «Нам нужно выйти и биться в каждом эпизоде»

Бывший игрок сборной Грузии Георгий Наваловский в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча с Испанией.

— Для Грузии выступление на Евро уже большой успех. Мы доказали, что можем быть настоящей командой и играть в хороший футбол. Ажиотаж перед игрой против Испании большой, нам нужно просто выходить на поле и биться в каждом эпизоде за команду, сборная Грузии это умеет, все видели, — сказал Наваловский.

Игра 1/8 финала чемпионата Европы – 2024 между сборной Грузии и сборной Испании пройдет сегодня, 30 июня. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры, которая стартует в 22:00 по мск.