Мостовой: «Испанцы — фавориты чемпионата Европы»

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой высказался о предстоящем матче между сборными Испании и Грузии.

Специалист надеется, что в данном поединке будет интересная и быстрая игра.

«Испанцы — фавориты чемпионата Европы, поэтому я, честно говоря, очень удивлюсь, если они проиграют сборной Грузии», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

При этом эксперт заявил, что в плей-офф турнира может произойти все что угодно.

Встреча 1/8 финала Евро-2024 между национальными командами Испании и Грузии пройдет в воскресенье, 30 июня. Старт поединка запланирован на 22:00 по мск. Не пропустите прямую текстовую трансляцию, которая будет доступна на портале LiveResult.