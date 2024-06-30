Радченко ответил, сможет ли Испания выиграть чемпионат Европы – 2024

Экс-игрок «Райо Вальекано» Дмитрий Радченко ответил на вопрос о том, способна ли сборная Испании выиграть текущий чемпионат Европы.

«Да. Очень хорошо и уверенно выглядит команда. Все может быть, конечно», — приводит слова Радченко «Матч ТВ».

Напомним, по итогам группового этапа сборная Испании заняла первое место в группе B и вышла в плей-офф. Стоит сказать, что подопечные Луиса де ла Фуэнте стали единственными, кто выиграл все три матча. Кроме того, испанцы ни разу не пропустили.

Сегодня, 30 июня, Испания встретится с Грузией в рамках 1/8 финала Евро-2024. Старт поединка запланирован на 22:00 по столичному времени.