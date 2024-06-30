Сёмин объяснил провал Италии на Евро-2024

Известный тренер Юрий Сёмин высказался по поводу провала сборной Италии на чемпионате Европы. «Скуадра адзурра» уже на стадии 1/8 финала проиграла Швейцарии со счётом 0:2 и вылетела.

Давая комментарий, Сёмин согласился с тем, что для Италии Евро-2024 стал провальным. Экс-рулевой «Локомотива» попытался объяснить такой результат команды Лучано Спаллетти.

«Они не вышли на хороший уровень физической готовности. Мастерство игроков было недостаточно высоким. На сегодняшний день Италия не обладает такими топ-игроками, которые могли бы решить исход матча», - цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Отметим, что сборная Италии ещё две недели – до завершения финала Евро – будет сохранять статус действующего чемпиона Европы.