Фанат объяснил, зачем полез под крышу стадиона – из-за ситуации второй тайм матча Евро-2024 задержали

Матч 1/8 финала чемпионата Европы между сборными Германии и Дании закончился позже, чем планировалось. В первом тайме игра прерывалась из-за очень плохой погоды, а старт второго тайма задержался из-за фаната в маске, который зачем-то полез на конструкцию крыши стадиона. Сообщалось, что спасать молодого человека пришлось спецназу с помощью вертолёта.

Разумеется, мужчину задержали. Выяснилось, что он не представлял никакой опасности для участников матча и зрителей. Свой поступок человек объяснил полиции желанием сделать эффектное фото. Об этом рассказывают немецкие СМИ.

Сборная Германии, напомним, обыграла Данию со счётом 2:0.