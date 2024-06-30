Сёмин оценил шансы Грузии в игре с испанцами

Известный тренер Юрий Сёмин поделился комментарием о предстоящем матче плей-офф чемпионата Европы между Испанией и Грузией.

Специалист заявил, что Испания является очевидным фаворитом, но в футболе случается всякое.

«Чтобы навязать борьбу испанцам, сборная Грузии должна сыграть свой лучший матч — вообще без ошибок», — цитирует Сёмина «РБ Спорт».

Игра 1/8 финала чемпионата Европы между сборными Испании и Грузии пройдет сегодня, 30 июня. Начало поединка запланировано на 22:00 по столичному времени. За всеми событиями матча вы сможете следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.