Камоцци назвал главную проблему сборной Италии

Известный футбольный функционер Франко Камоцци указал на проблему национальной сборной Италии. Как известно, в субботу команда Лучано Спаллетти проиграла Швейцарии со счётом 0:2 на стадии 1/8 финала чемпионата Европы. Камоцци считает, что проблема итальянской сборной заключается не в тренере.

«Проблема Италии не в Спаллетти. Проблема в том, что нынешнее поколение игроков не обладает достаточными навыками для игры на высоком уровне», - цитирует Камоцци Sport24.

По словам Камоцци, в Италии нужно менять систему подготовки молодых футболистов.

Напомним, что в своё время Франко Камоцци был советником Леонида Федуна, когда тот владел «Спартаком».