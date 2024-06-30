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Чемпионат Европы по футболу 2024

Агент: Кварацхелия обыграет Испанию и отправит футболку Гути

30 Июня 2024 • 16:11 Комментировать (1)
Испания
...
Грузия
1 1.20 X 6.80 2 17.00
Через 4 ч. 58 мин.

Агент Нукри Ревишвили, представляющий интересы вингера сборной Грузии Хвичи Кварацхелии, заявил, что его клиент передаст свою футболку экс-игроку «Реала» Гути.

Ранее Гути сказал, что Кварацхелия обещал подарить ему футболку, но до сих пор не сделал этого.

«Кварацхелия обязательно передаст футболку. Вот сегодня обыграет Испанию и эту же футболку отправит. Повод хороший будет», — приводит слова Ревишвили Sport24.

Сегодня, 30 июня, сборная Грузии встретится со сборной Испании в рамках 1/8 финала чемпионата Европы – 2024. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 22:00 по мск. Текстовая трансляция будет доступна на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Грузии Наполи Гути Нукри Ревишвили Хвича Кварацхелия ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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andi
30 Июня 2024 в 16:57
А если проиграет ГУТИ останется без футболки.
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