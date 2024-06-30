Агент: Кварацхелия обыграет Испанию и отправит футболку Гути

Агент Нукри Ревишвили, представляющий интересы вингера сборной Грузии Хвичи Кварацхелии, заявил, что его клиент передаст свою футболку экс-игроку «Реала» Гути.

Ранее Гути сказал, что Кварацхелия обещал подарить ему футболку, но до сих пор не сделал этого.

«Кварацхелия обязательно передаст футболку. Вот сегодня обыграет Испанию и эту же футболку отправит. Повод хороший будет», — приводит слова Ревишвили Sport24.

Сегодня, 30 июня, сборная Грузии встретится со сборной Испании в рамках 1/8 финала чемпионата Европы – 2024. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 22:00 по мск. Текстовая трансляция будет доступна на портале LiveResult.