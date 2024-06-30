Агент: Согласен с Мамардашвили, Кварацхелия лучше всей сборной Испании

Агент Нукри Ревишвили, представляющий интересы вингера сборной Грузии Хвичи Кварацхелии, отреагировал на слова голкипера команды Георгия Мамардашвили.

Напомним, ранее грузинский вратарь заявил, что считает Кварацхелию сильнее всех игроков сборной Испании.

— Конечно, Хвича лучше всей сборной Испании, так что согласен со словами Мамардашвили. Просто считаю, что он лучше всех, — приводит слова агента Sport24.

На текущем чемпионате Европы – 2024 Кварацхелия провел три матча, в которых отметился одним забитым мячом.

Сегодня, 30 июня, сборная Грузии встретится с Испанией в рамках 1/8 финала Евро-2024. Старт поединка запланирован на 22:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию поединка.