Искусственный интеллект в деле: Миллионы фанатов посмотрели фейковые интервью Саутгейта

Искусственный интеллект становится проблемой – в сети можно встретить много интервью, являющихся фейковыми. Журналисты BBC обратили внимание на так называемые «дипфейки» с главным тренером сборной Англии Гаретом Саутгейтом. В социальных сетях ролики с ненастоящими словами Саутгейта посмотрели миллионы фанатов. Вероятно, далеко не все поняли, что высказывания тренера вымышлены.

На этих фейковых видео Саутгейт якобы критикует своих футболистов, а также жалуется на отсутствие в сборной тех, кого он не вызывал.

«Думаю, сегодня вечером нам очень не хватило Джордана Хендерсона», - «сказал» Саутгейт на одном из видео.

В воскресенье сборная Англии сыграет против Словакии в 1/8 финала чемпионата Европы, не пропустите текстовую трансляцию.