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Чемпионат Европы по футболу 2024

​Бергоми: «Это не Италия»

30 Июня 2024 • 15:24 Комментировать

Сборная Италии бесславно сложила свои полномочия чемпиона Европы - она проиграла швейцарцам со счётом 0:2. Бывший футболист итальянской сборной Джузеппе Бергоми прокомментировал эту неудачу. Он считает, что сборная Италии образца Евро-2024 не является реальным отражением состояния итальянского футбола:

- Эти люди сыграли в финалах Лиги чемпионов, в финалах других еврокубков. Разве Кьеза хуже, чем Ндое? Скамакка разве хуже, чем Эмболо? Надо использовать игроков так, чтобы они выдавали свой максимум, - цитирует слова Бергоми fcinter1908.it.

Напомним, что тренирует сборную Италии Лучано Спаллетти.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Джузеппе Бергоми
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