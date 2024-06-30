​Бергоми: «Это не Италия»

Сборная Италии бесславно сложила свои полномочия чемпиона Европы - она проиграла швейцарцам со счётом 0:2. Бывший футболист итальянской сборной Джузеппе Бергоми прокомментировал эту неудачу. Он считает, что сборная Италии образца Евро-2024 не является реальным отражением состояния итальянского футбола:

- Эти люди сыграли в финалах Лиги чемпионов, в финалах других еврокубков. Разве Кьеза хуже, чем Ндое? Скамакка разве хуже, чем Эмболо? Надо использовать игроков так, чтобы они выдавали свой максимум, - цитирует слова Бергоми fcinter1908.it.

Напомним, что тренирует сборную Италии Лучано Спаллетти.