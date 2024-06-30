Тренер Германии Нагельсманн упрекнул судью после победы над Данией

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн считает, что гол защитника Нико Шлоттербека в начале игры 1/8 финала Евро-2024 против Дании можно было засчитывать.

«Первые 25 минут были лучшими для нас на этом турнире. Как по мне, мы забили обычный гол, но судья был слишком придирчив. Такие небольшие блоки делаются на каждом стандарте, и в этом не было ничего драматичного», - сказал Нагельсманн журналистам.

Напомним, что сборная Германии обыграла Данию со счётом 2:0. Команда Юлиана Нагельсманн вышли в четвертьфинал чемпионата Европы, где сыграет либо против Испании, либо против Грузии.