Хаверц высказался после гола и победы над Данией

Нападающий сборной Германии Кай Хаверц поделился своими мыслями после победы над Данией со счётом 2:0 в матче 1/8 финала чемпионата Европы.

«Спасибо, Дортмунд! Тяжёлая игра с большим результатом. Огромная честь провести 50-й матч за сборную Германии», - написал Хаверц в социальных сетях.

Отметим, что Кай Хаверц открыл счёт в этом матче, реализовав одиннадцатиметровый удар. А автором второго гола стал Джамал Мусиала.

Добавим, что в четвертьфинале чемпионата Европы сборная Германии сыграет либо против Испании, либо против Грузии. Эти команды свою игру 1/8 финала турнира проведут в воскресенье.