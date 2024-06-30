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Чемпионат Европы по футболу 2024

Президент Федерации футбола Италии прокомментировал провал на Евро-2024

30 Июня 2024 • 14:49 Комментировать
Швейцария
2:0
Италия

Сборная Италии вылетела с чемпионата Европы уже по итогам 1/8 финала. На этой стадии «скуадра адзурра» проиграла Швейцарии со счётом 0:2. Несмотря на провал, Лучано Спаллетти продолжит работать на должности главного тренера итальянской сборной. Комментарий на этот счёт дал Габриэле Гравина – президент Федерации футбола Италии.

«Никто не может требовать моей отставки или отставки Спаллетти. Немыслимо решать проблемы, отказываясь от проекта, который, как мы говорили, будет рассчитан на несколько лет. Мне не пристало бежать перед лицом ответственности», - цитирует Гравину портал Goal.
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