Президент Федерации футбола Италии прокомментировал провал на Евро-2024

Сборная Италии вылетела с чемпионата Европы уже по итогам 1/8 финала. На этой стадии «скуадра адзурра» проиграла Швейцарии со счётом 0:2. Несмотря на провал, Лучано Спаллетти продолжит работать на должности главного тренера итальянской сборной. Комментарий на этот счёт дал Габриэле Гравина – президент Федерации футбола Италии.

«Никто не может требовать моей отставки или отставки Спаллетти. Немыслимо решать проблемы, отказываясь от проекта, который, как мы говорили, будет рассчитан на несколько лет. Мне не пристало бежать перед лицом ответственности», - цитирует Гравину портал Goal.