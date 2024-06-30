Спаллетти выразил оптимизм после провала сборной Италии на Евро-2024

Сборная Италии провалилась на Евро-2024, вылетев уже на стадии 1/8 финала из-за поражения от Швейцарии со счётом 0:2. Несмотря на плохой результат, Лучано Спаллетти не будет уволен с должности главного тренера, что уже было подтверждено. Специалист с оптимизмом смотрит в будущее.

«Я допустил несколько ошибок, нам не удалось вырасти на этом коротком пути. После поражения от Швейцарии мы возвращаемся в ноль, но я знаю, что делать. Я постараюсь ещё сильнее омолодить команду, чтобы воссоздать состав, который сможет справиться с недостатком больших личностей и найти больше лидеров», - сказал Спаллетти Sport Mediaset.