В Италии приняли решение по Спаллетти после провала на Евро-2024

Сборная Италии провалилась на чемпионате Европы. «Скуадра адзурра» вылетела уже по итогам 1/8 финала, проиграв Швейцарии по всем статьям со счётом 0:2.

Несмотря на провальный результат, Федерация футбола Италии приняла решение оставить Лучано Спаллетти на должности главного тренера национальной команды. Об этом в социальных сетях написал авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Специалист будет работать со сборной Италии как минимум до конца чемпионата мира – 2026, если, конечно, «скуадра адзурра» туда попадёт. Два предыдущих мундиаля итальянцы пропустили.

Напомним, что Лучано Спаллетти принял сборную Италии осенью прошлого года.