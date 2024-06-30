Саутгейт высказался о сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о своей команде. По словам специалиста, английская национальная команда является молодой и нуждающейся в поддержке.

«У нас молодая команда. На эту команду болельщики могут оказать очень положительное влияние – ей нужна любовь и поддержка, в том числе голосовая. Это лишь поможет команде давать всё больше и больше. Моя задача – возглавлять команду и пытаться дать ей наилучшие шансы на победу», - сказал Саутгейт журналистам.

В воскресенье сборная Англии проведёт матч 1/8 финала чемпионата Европы против Словакии. Игра стартует в 19:00 по московскому времени, не пропустите текстовую трансляцию.