Кейн: «С Беллингемом мы всегда разговариваем о том, как улучшить нашу игру»

Капитан сборной Англии Гарри Кейн высказался перед матчем 1/8 финала чемпионата Европы против Словакии.

«Как капитан я всегда говорю со всеми футболистами. С Беллингемом мы всегда разговариваем о том, как улучшить нашу игру. Мы посмотрели отрывки матча против Дании, чтобы понять, как мы можем играть лучше. Нам бы хотелось иметь больше связи. Я всё ещё чувствую, что мы хорошо двигаемся, но есть то, что мы можем улучшить.

Джуд невероятно хорошо справился с переходом в «Реал» как для своего возраста. Так что о нём можно не беспокоиться. Он отличный парень, который верит в себя на 100 процентов. Мы хотим пройти в четвертьфинал и начать повышать свой уровень», - сказал Кейн журналистам.

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