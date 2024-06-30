Саутгейт ответил на вопрос о возможном вылете сборной Англии с Евро-2024

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт ответил на вопрос, может ли матч 1/8 финала Евро-2024 против Словакии стать для команды последним на турнире.

«Нет. Мне здесь нравится. Я хочу пробыть здесь ещё две недели. У меня нет причин, чтобы спешить обратно в Англию. Я с нетерпением жду ещё нескольких дней здесь», - слова Саутгейта приводит портал Goal.

Матч между сборными Англии и Словакии стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult. Победитель этой дуэли в четвертьфинале Евро-2024 сыграет против Швейцарии.