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Чемпионат Европы по футболу 2024

Саутгейт ответил на вопрос о возможном вылете сборной Англии с Евро-2024

30 Июня 2024 • 13:41 Комментировать
Англия
...
Словакия
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Через 3 ч. 58 мин.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт ответил на вопрос, может ли матч 1/8 финала Евро-2024 против Словакии стать для команды последним на турнире.

«Нет. Мне здесь нравится. Я хочу пробыть здесь ещё две недели. У меня нет причин, чтобы спешить обратно в Англию. Я с нетерпением жду ещё нескольких дней здесь», - слова Саутгейта приводит портал Goal.

Матч между сборными Англии и Словакии стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult. Победитель этой дуэли в четвертьфинале Евро-2024 сыграет против Швейцарии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Гарет Саутгейт

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