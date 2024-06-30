Второй тайм матча Германии начался с задержкой из-за действий спецназа

В субботу в 1/8 финала чемпионата Европы играли сборные Германии и Дании. По ходу первого тайма игра прерывалась из-за погоды – в Дортмунде лил дождь, сыпал град и блистали молнии. Пауза в итоге составила примерно 25 минут... А когда команды вышли на второй тайм, арбитр Майкл Оливер не сразу дал свисток. Он подозвал к себе капитанов и показывал в сторону неба. Казалось, что англичанина снова напугали вспышки молнии, но нет. Как сообщает Bild, Оливер получил указание отложить старт второго тайма из-за человека, забравшегося на конструкцию крыши стадиона. Этого человека пришлось снимать оттуда спецназу с помощью вертолёта.

Германия обыграла Данию со счётом 2:0.