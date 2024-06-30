Боков объяснил, почему вылет сборной Италии с Евро-2024 закономерен

Футбольный эксперт Максим Боков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о вылете сборных Италии и Дании с чемпионата Европы.

- Итальянцы вылетели из турнира по делу?

- Да. Они ничего не показали, никак себя не проявили и в целом сыграли очень слабо со швейцарцами, хотя должны были, наоборот, выйдя из группы, наращивать темп. Но у них вообще ничего не получилось. Соперник всю игру доминировал на поле.

- Итальянцы невзрачно выступили и на групповом этапе и сразу вылетели в плей-офф. Почему?

- Мы обсуждаем то, что видим. А видим мы блеклую игру. Нельзя сказать, что команда не настроившаяся, но, может быть, они подумали, что Швейцария для них проходная сборная, и они выйдут дальше.

- Не считаете, что у итальянцев был слабый состав на этом Евро?

- У Швейцарии тоже нет звёзд. Но игра у неё поставленная. Это говорит о том, что даже при нехватке звёзд они показывают командную игру. Итальянцам надо было делать то же самое. Не тянуть на себя одеяло каждому футболисту.

- Это ошибка Спаллетти, что он не поставил игру?

- Игру-то он поставил. Это уже надо разбираться внутри коллектива, почему так произошло.

- Проблема с центральным нападающим самая острая у итальянцев?

- Возможно. У них нет ярко выраженного бегунка или «слона», как Холанн или Лукаку в Бельгии. У кого-то есть маленькие, юркие форварды, которые обрабатывают мяч, добираются до него. Здесь не хватило ни того, ни другого.

- У Италии было много изменений в составе по сравнению с предыдущими играми. О чем это говорит?

- О ротации. Причем вынужденной. Возможно, у кого-то травмы или кто-то из ребят невзрачно выглядит. Мы можем судить только со стороны.

- Как далеко способна пройти Швейцария, учитывая, что выходит на пару Англия – Словакия?

- Она может пройти и одних, и других. Англичане тоже показывают не английский футбол. Они хоть и вышли из группы, но их игра не оставила того впечатления, как раньше.

- Как вам встреча Германии с Данией?

- Я сразу говорил, что немцы пройдут датчан. Поэтому не удивлен такому результату.

Реклама

- Датчане не могут одержать победу на Евро и чемпионатах мира на протяжении восьми матчей - 4 поражения и 4 ничьи. Не удивлены, что они вообще вышли в плей-офф?

- Многие выходы в плей-офф меня удивили. И не выходы тоже. Например, мне очень нравится сборная Сербии. А вот сборная Грузии неожиданно вышла из группы. Эта команда удивляет на Евро. Не сказал бы, что это выскочка. Она показывает хороший, добротный футбол, командную игру. Лидеры сборной вписываются в коллективную игру. Они не тянут одеяло на себя и показывают, что у них сплоченный коллектив на поле.

Елена Григорьевская