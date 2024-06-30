«Беззубо и бездарно»: Гладилин оценил провал сборной Италии на Евро-2024

Футбольный эксперт Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о вылете сборной Италии с чемпионата Европы, а также о матче Германия - Дания.

- Итальянцы вылетели по делу?

- Хуже игры я не видел за все время, что слежу за итальянским футболом. За всю игру эта сборная не создала ни одного момента. Это было беззубо и бездарно. Команда просто никакая. Тем более против них играла не какая-то суперсборная. Но швейцарцы были организованы, играли сильнее, интереснее. В общем, мы увидели провал сборной Италии.

- Что случилось с этой сборной. Может это связано с работой Спаллетти?

- Сложно сказать. Одного объяснения тут нет. Не было видно у команды запала. Им надо было играть на победу, агрессивно, а итальянцы даже проигрывая, катали мяч. Не было видно желания победить. Как будто для них это был проходной, не интересный турнир.

- Есть мнение, что самая острая проблема у итальянцев с центральным нападающим. А вы как считаете?

- Не думаю, что дело в этом. Забивает вся команда. Игра в атаке была не поставлена. И дело не в том, что центральный нападающий должен быть забивной. Все футболисты должны правильно играть в атаке и забивать.

- Как далеко способна пройти Швейцария?

- Она может упереться с любой сборной. Может и в медали пробиться. Там хорошая команда.

- Швейцарцы выходят на пару Англия – Словакия. Преодолеет ее?

- Англия меня не впечатляет. Еще неизвестно, победит ли она словаков. Подбор футболистов сильный, а мощную, атакующую игру тренеру пока не удалось поставить. Они пока добиваются результата, но игры там нет.

- Как вам встреча Германии с Данией?

- Датчане были хороши. При нулевом счете они должны были забивать, когда создавали моменты. Но там голкипер выручил. А если бы повели в счете, то расклад для немцев был бы тяжелый. Пенальти, по сути дела, решил исход. Когда немцы повели в счете, они стали играть на результат. Датчанам уже нужно было раскрываться и получилось так, что они пропустили еще один мяч.

- Остановка матча в связи с грозой как-то повлияла на игру?

- Может быть с психологической точки зрения это и повлияло, но все находились в равных условиях.

Елена Григорьевская