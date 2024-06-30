Бельгии пришлось извиняться перед Мбаппе ещё до матча Евро-2024

В первый вечер июля в 1/8 финала чемпионата Европы будут играть сборные Франции и Бельгии. Команды в Дюссельдорфе разыграют путёвку в четвертьфинал турнира.

В преддверии игры Королевская бельгийская футбольная ассоциация опубликовала видео, на котором полузащитник Андре Онана пошутил о Килиане Мбаппе.

- Кто ударит Мбаппе по голени? – вопрос к Онана.

- Амаду Онана, - ответил игрок.

Представитель пресс-службы сборной Бельгии Стефан ван Лок извинился за это видео, в котором Онана говорит о намерении ударить Мбаппе по ноге.

«Видео должно было быть юмористическим, мы его удалили», - сказал ван Лок.