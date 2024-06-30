Колосков оценил шансы Грузии победить Испанию

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с журналистами высказался о выступлении сборной Грузии на чемпионате Европы – 2024.

«У Грузии хорошо организованная команда и сильный вратарь. Но против Испании совсем мало шансов. Все-таки надо отличать победу над вторым составом Португалии от матча плей-офф чемпионата Европы», - передает слова Колоскова «РБ Спорт».

Матч между сборными Испании и Грузии состоится в воскресенье, 30 июня, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Победитель этой пары сыграет в ¼ финала с хозяйкой турнира - сборной Германии.