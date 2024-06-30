Игрок сборной Германии: «Это был безумный матч»

«Безумный матч с остановкой, ВАР, пенальти и множеством моментов. Думаю, сторонним болельщикам было интересно наблюдать за этой игрой. У нас не все получилось, но мы играли с душой и сердцем», - передает слова футболиста пресс-служба немецкого футбольного союза.