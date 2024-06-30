Игрок сборной Италии: «Мы заслуженно едем домой»

Бриан Кристанте, футболист итальянской национальной команды, подвёл итоги матча со Швейцарией в 1/8 финала Евро-2024.

Встреча прошла в субботу и завершилась победой швейцарцев со счётом 2:0.

- Швейцария была лучше нас практически во всех моментах. Мы заслуженно едем домой. Нужно собраться и начать следующий турнир уже с новыми силами и настроем. Но наблюдая такой большой разрыв в организованности, ты уже теряешь все силы, - сказал игрок сборной Италии после матча.

Отметим, что Италия - действующий победитель Евро – в 2021 году они в финале победили Англию и завоевали трофей.