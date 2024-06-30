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Чемпионат Европы по футболу 2024

Семшов: «Возможно, Фюллькруг станет лучшим бомбардиром Евро, если Германия дойдёт до финала»

30 Июня 2024 • 11:57 Комментировать
Германия
2:0
Дания

Игорь Семшов, в прошлом футболист сборной России, считает, что немецкий форвард Никлас Фюллькруг может стать лучшим бомбардиром Евро-2024, если его национальная команда дойдёт до финала.

Во всех матчах Евро нападающий появлялся на поле, выходя на замену. На его счету два забитых мяча. Вчера коллектив Юлиана Нагельсманна обыграл Данию со счётом 2:0 и вышел в четвертьфинал.

- Если сборная Германии дойдет до финала, возможно, Фюллькруг и станет лучшим бомбардиром Евро‑2024. Удивительно, что он не в старте. Такой нападающий заслуживает играть в основном составе, - передаёт слова Семшова «РБ Спорт».

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Игорь Семшов Сборная Германии Никлас Фюллькруг ещё теги

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