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Чемпионат Европы по футболу 2024

Газзаев оценил роль Хвичи в сборной Грузии

30 Июня 2024 • 11:45 Комментировать

Экс-наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о выступлении форварда национальной сборной Грузии Хвичи Кварацхелии на чемпионате Европы – 2024.

«Хвича является безусловным лидером сборной Грузии. Это очевидно. Лидеры дают результат и своим авторитетом создают внутри коллектива победную ауру. Думаю, Хвича - как раз такой человек», - передает слова эксперта Metaratings.ru.

В рамках 1/8 финала чемпионата Европы сборная Грузии сыграет против национальной команды Испании. Встреча состоится на стадионе в Кёльне и начнется в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Газзаев Сборная Грузии Хвича Кварацхелия ещё теги
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