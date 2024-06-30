Погба сравнил Мбаппе с супергероем

Известный французский футболист Поль Погба, получивший дисквалификацию на четыре года, высказался о защитной маске звездного нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе.

«Это Бэтмен, а не Донателло», - оставил сообщение Погба в своих социальных сетях.

Напомним, что в матче групповой стадии чемпионата Европы – 2024 Мбаппе получил перелом носа. Из-за этого повреждения 25-летний нападающий вынужден играть в защитной маске.

В рамках 1/8 финала престижного турнира сборная Франции померяется силами с национальной командой Бельгии. Поединок состоится в понедельник, 1 июля.