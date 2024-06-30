Защитник сборной Испании ожидает трудного матча с Грузией

Центральный защитник сборной Испании Рубен ле Норман высказался перед матчем Евро-2024 с Грузией.

Встреча пройдёт 30 июня, начало запланировано на 22:00 по московскому времени.

- Это будет трудная игра, поэтому нам нужно сохранять хороший настрой. Но у нас есть большая уверенность, потому что сейчас мы находимся в хорошем тонусе, не пропускаем в трех играх и показываем красивый футбол.

Играть на Евро - это мечта каждого футболиста. Очень немногие имеют шанс выиграть трофей со своей национальной сборной, поэтому мне повезло оказаться здесь, и я очень благодарен, - сказал футболист на пресс-конференции.