Де ла Фуэнте ответил на слова Мамардашвили о том, что Хвича сильнее всей сборной Испании

Наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказал мнение о звездном нападающем сборной Грузии Хвиче Кварацхелии. Ранее грузинский вратарь Георгий Мамардашвили заявил, что Хвича сильнее всей «красной фурии».

«Он должен защищать своих партнеров по команде. Хвича – потрясающий футболист. Я тоже считаю своих игроков лучшими в мире», - передает слова специалиста газета Marca.

Напомним, что сборные Испании и Грузии встретятся в 1/8 финала чемпионата Европы – 2024. Поединок состоится в воскресенье, 30 июня, начало запланировано в 22:00 по московскому времени. Победитель сыграет в ¼ финала с немцами.