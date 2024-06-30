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Чемпионат Европы по футболу 2024

Де ла Фуэнте ответил на слова Мамардашвили о том, что Хвича сильнее всей сборной Испании

30 Июня 2024 • 11:32 Комментировать

Наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказал мнение о звездном нападающем сборной Грузии Хвиче Кварацхелии. Ранее грузинский вратарь Георгий Мамардашвили заявил, что Хвича сильнее всей «красной фурии».

«Он должен защищать своих партнеров по команде. Хвича – потрясающий футболист. Я тоже считаю своих игроков лучшими в мире», - передает слова специалиста газета Marca.

Напомним, что сборные Испании и Грузии встретятся в 1/8 финала чемпионата Европы – 2024. Поединок состоится в воскресенье, 30 июня, начало запланировано в 22:00 по московскому времени. Победитель сыграет в ¼ финала с немцами.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Испании Сборная Грузии Луис де ла Фуэнте Хвича Кварацхелия ещё теги
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