Гуренко отреагировал на вылет Италии с Евро-2024

Экс-футболист московского «Локомотива» Сергей Гуренко прокомментировал вылет сборной Италии с чемпионата Европы – 2024. В матче 1/8 финала подопечные Лучано Спаллетти проиграли Швейцарии со счетом 0:2.
«Итальянцы не сделали никаких выводов после того, как спаслись на последних минутах с Хорватией. Они играли очень трусливо, всё закономерно: швейцарцы были достойны этой победы», - передает слова Гуренко «Чемпионат».
Напомним, что чемпионат Европы 2024 года проходит на футбольных полях Германии. Уже определились два участника четвертьфинальной стадии. Ими стали сборные Германии и Швейцарии.
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