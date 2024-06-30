Роналду и Месси впервые не забили на групповом этапе турнира сборных

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси не отметился забитыми мячами на групповой стадии Кубка Америки. Также ни одного гола в группе чемпионата Европы – 2024 не забил португальский нападающий Криштиану Роналду.

Стоит отметить, что оба игрока впервые в карьере не отметились голами на групповой стадии турнира сборных. Роналду и Месси сделали лишь по одной результативной передаче.

Сборная Аргентины уверенно с первого места вышла в плей-офф Кубка Америки. Португалия, в свою очередь, также с первой строчки шагнула в 1/8 финала чемпионата Европы. В первом раунде плей-офф подопечные Роберто Мартинеса сыграют против Словении.

Лаутаро Мартинес высказался о Месси