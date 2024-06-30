Кейн: «Многие наши игроки выходят на свой пик к стадии плей-офф»

Гарри Кейн, форвард сборной Англии, дал свой комментарий перед встречей со словаками в 1/8 финала Евро-2024.

Напомним, встреча пройдёт 30 июня, начало запланировано на 19:00 по московскому времени.

- В составе Словакии есть качественные футболисты. Они любят прессинговать с высокой интенсивностью и усложнять задачу соперникам, любят играть в пас и контролировать игру. Мы способны добиться того результата, который нам нужен. Нам придётся провести хороший матч, чтобы добиться результата. Сейчас каждый матч на вылет. Многие из нас выходят на свой пик к стадии плей-офф, это было и на прошлых больших турнирах, - сказал Кейн на пресс-конференции.