Ерохин оценил шансы Грузии победить на Евро-2024

Экс-футболист сборной России Александр Ерохин прокомментировал выступление сборной Грузии на чемпионате Европы – 2024.
«Могу ли представить себе мир, в котором сборная Грузии - чемпион Европы? В этом ничего сверхъестественного не будет. У них есть качественные игроки, поэтому посмотрим», - передает слова Ерохина «Советский спорт».
Сборная Грузии впервые в истории пробилась в плей-офф чемпионата Европы – 2024. Следующим соперником подопечных Вилли Саньоля будет национальная команда Испании. Встреча состоится в воскресенье, 30 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.
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