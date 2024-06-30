Капелло: «Россия смогла бы обыграть Италию»

Фабио Капелло, в прошлом наставник сборной России, дал свой комментарий после вылета Италии с Евро-2024.

Вчера коллектив Лучано Спаллетти потерпел поражение от Швейцарии, пропустив два безответных мяча. Италия завершила своё выступление на турнире.

- У меня уже не остаётся эмоций после трансляций матчей сборной Италии. Смогла бы сегодня Россия обыграть эту команду? Да, смогла бы, - передаёт слова итальянца «Советский спорт».

Отметим, что Швейцария, выбившая итальянцев, в 1/4 финала чемпионата Европы встретится либо с Англией, либо со Словакией.

Ранее рулевой швейцарской сборной Мурат Якин заявил, что был уверен в победе над Италией, если они начнут игру с четырьмя защитниками.