Шаронов высказался о матче Испании против Грузии

Экс-наставник казанского «Рубина» Роман Шаронов поделился мыслями о поединке между сборными Испании и Грузии в рамках 1/8 финала чемпионата Европы – 2024.

«Испания - очень сильная команда, но футбол тем и хорош, что он непредсказуем. В футболе не очень сильный соперник может обыграть сильного. В этом и прелесть нашего вида спорта», - передает слова Шаронова Metaratings.ru.

Поединок между сборными Испании и Грузии состоится в воскресенье, 30 июня. Начало матча запланировано в 22:00 по московскому времени. Победитель этого противостояния сыграет в четвертьфинале против команды Германии.