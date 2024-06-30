Наставник сборной Швейцарии: «Знали, что разобьём Италию, если они сыграют в четыре защитника»

Мурат Якин, рулевой швейцарской сборной, высказался после победы над Италией в матче 1/8 финала Евро-2024.

Матч состоялся субботу, коллектив Якина одержал победу со счётом 2:0. В следующей стадии турнира Швейцария встретится с победителем пары Англия – Словакия.

- Знали, что если соперник будет играть с четырьмя защитниками, то мы их разобьём. Так и произошло. Мои игроки любят играть с мячом, любят, когда у них есть свобода на поле. У нас получалось использовать свободные зоны, а итальянцы бегали за мячом. Пока что всё идёт хорошо. Мы заслуживаем того, чтобы зайти так далеко, хотим продемонстрировать такую ​​​​же уверенность и силу в следующем матче, - передаёт слова Якина Zofinger Tagblatt.