Экс-тренер «Спартака»: «Грузия - претендент на выход в финал Евро-2024»

Экс-тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо высказался о предстоящем противостоянии между сборными Испании и Грузии в рамках 1/8 финала чемпионата Европы – 2024.

«Все команды, играющие в 1/8 финала, претендуют на выход в финал. Грузия тоже. Испания - фаворит турнира, но на Евро, если ты слишком уверен в себе, то проигрываешь и отправляешься домой», - передает слова специалиста Metaratings.ru.

Матч между сборными Испании и Грузии состоится сегодня, 30 июня. Начало поединка запланировано в 22:00 по московскому времени.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля.