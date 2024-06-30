Капитан сборной Германии назвал матч с Данией очень странным и напряжённым

Илкай Гюндоган, игрок немецкой сборной, высказался об успехе команды в матче с Данией на чемпионате Европы - 2024.

- Этот матч мы запомним! Если честно, матч был немного странным и очень напряжённым, нам слегка повезло. Соперник очень хорошо играл в защите практически всю игру, но мы заслужили победу, - сказал футболист по окончании встречи.

Напомним, матч между Германией и Данией прошёл 29 июня и завершился победой немцев со счётом 2:0, голами отметились нападающие Кай Хаверц и Джамал Мусиала. В следующей стадии турнира коллектив Нагельсманна встретится с победителем пары Испания – Грузия.