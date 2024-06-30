Саутгейт ответил на критику сборной Англии за игру на Евро-2024

«Меня не волнует, что обо мне думают болельщики. Самое главное, чтобы они поддерживали команду. Нам нужно быть осторожными, дабы не растерять все то, что у нас хорошо получается. Нам нужны стабильность и уверенность на поле. Не нужно обращать внимания на внешние советы, надо быть уверенными в том, что делаем», - передает слова специалиста портал Goal.com.